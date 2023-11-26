Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bir ağaç, fırtına nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Olay, sabah saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerindeki bir ağaç, fırtına nedeniyle hemen arkasındaki otoparkta park halinde olan 14 LF 594 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil