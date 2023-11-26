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Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bir ağaç, fırtına nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.