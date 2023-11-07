Turunçgillerden; yaprakları mavimsi pembe bir ağaçtır. Turunçgiller içinde soğuğa en dayanıklı olan bitkisidir. Ağaç kavunu yavaş büyüyen bir ağaçtır. 3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlar. Peki, Ağaç Kavunu nedir? Ağaç Kavun nerede yetişir, faydaları nelerdir?

Güney Avrupa, Hindistan'da yetiştirilir. Ülkemizde ise Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yetişir. Peki, Ağaç Kavunu nedir? Ağaç Kavun nerede yetişir, faydaları nelerdir?

AĞAÇ KAVUNU NEDİR?

Citrus medica Citrus cinsine bağlı bir bitki türüdür.

Kalın ve sert kabuğu ile bilinir. Genelde bir süre saklandıktan sonra ya da hamur işlerinin içine katılarak tüketilir. Bazı kültürlerde meyve çayı yapımında kullanılır. Ağaç kavunlarının en çok yetiştiği yerler Akdeniz çevresi, Hindistan'ın bazı bölgeleri ve Güney ile Orta Amerika'dır.

Ağaç kavunu yavaş büyüyen bir ağaçtır. 3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlar. Meyvesinin boyu eninden büyük genelde 12–15 cm arasındadır. Kabuğu kalın, sert ve kokuludur. Dış kabuğu üzerinde pürüz ve çıkıntılar bulunur.

Türkiye'de Analya'da yetişmektedir.

Faydaları :

Yememek şartıyla kabukları çiğnenirse ağız kokusunu giderir, diş etlerine faydası olur.

Safrayı yok eder, safradan kaynaklanan kusmayı önler.

Kabızlığı giderir, mide ve ciğerlerin hararetini keser.

Mide ve kalbi kuvvetlendirir, kalp çarpıntısını giderir.

Sıtmaya iyi gelir.

Ağaç kavununu veya yaprağını koklamak baş ağrısını geçirir, ferahlatır.

Kurutulmuş meyveler güveleri kaçırmak için elbise arasına konulmaktadır.

Kaynatılmış suyunun buharı eve güzel bir koku verir, ferahlık sağlar.