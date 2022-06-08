Ağaç ile ilgili sözler 2022: Anlamlı ağaç ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Ağaç ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için ağaç ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan ağaç ile ilgili sözler için anlamlı ağaç ile ilgili kısa sözler ve ağaç sözleri haberimizde ağaçla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte ağaç sözleri!

AĞAÇ İLE İLGİLİ SÖZLER

Bizim kültürümüzde ağaç kültü vardır. Orta Asya'dan beri ağaçları kutsamışız. O yüzden ağaç "seyredilir" bizde. - Ahmet Haluk Dursun

Meyve derdinde olmayan ağaç, odundur. - Necip Fazıl Kısakürek

Banliyö denen yer, müteahhitlerin, devirdikleri ağaçların ismini sokaklara verdiği yerdir. - William E. Vaughan

Ağaç ve kitabın yaprağı ne kadar çoksa, meyvesi o kadar az olur. - Arap atasözleri

Ağaç yaprağıyla güzeldir. - Kazakistan atasözleri

Ağaç düşse de yakınına yaslanır.

Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.

Ağaçtan maşa olmaz.

Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.

Ağaç ağaç içinde büyür.

Ağaç kökünden yıkılır.

Ağaç yaprağıyla gürler.

Ağaç yaş iken eğilir.

Ağaç yaşken eğilir.

Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.

Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.

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