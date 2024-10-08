Afyonspor Anagold 24erzincanspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Anagold 24erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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AFYONSPOR ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afyonspor Anagold 24erzincanspor arasındaki TFF 2. Lig Beyaz Grup maçı yayıncısı henüz açıklanmadı.

AFYONSPOR ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Afyonspor Anagold 24erzincanspor maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

Afyonspor Anagold 24erzincanspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

AFYONSPOR ANAGOLD 24ERZİNCANSPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Afyonspor Anagold 24erzincanspor maçı henüz başlamadı.

AFYONSPOR ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Afyonspor Anagold 24erzincanspor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

TFF 2. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 2. Lig, Türkiye'nin üçüncü seviyedeki profesyonel futbol ligidir.

2001'de Türkiye 2. Futbol Ligi'nin 2 kategoriye ayrılmasıyla oluşan ve Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi adıyla kurulan TFF 2. Lig; 2006 yılında Lig B, 2007 yılında Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 2010 yılındaki sponsorluk anlaşması ile Spor Toto 2. Lig adını aldı. 2017-2018 sezonu öncesinde bu sponsorluk anlaşması sona erdi.

İlk sezon olan 2001-2002 sezonunda yükselme grubu statüsünde oynanmıştır. Ertesi yıl A-B-C şeklinde 3'lü grup sistemine geçilmiş 3 sezon böyle oynanmıştır. 2005-2010 yılları arasında tekrar Klasman-Yükselme gruplu sisteme geçilmiş. Son olarak 2010 yılında takım sayısı azaltılmış Beyaz ve Beyaz şeklinde 2'li grup sistemine geçilmiştir.

TFF 2. Lig 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak tarihlerinde oynanacak 18. hafta müsabakaları ile başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 2. Lig'de 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.