Afyonkarahisar ve ilçelerinde güvenlik güçlerinin yaptığı denetimde iki bin 560 araç kontrol edilirken, 338 araca ise 567 bin 777 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde yapılan denetimde 338 araca 567 bin 777 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar ve ilçelerinde güvenlik güçlerinin yaptığı denetimde iki bin 560 araç kontrol edilirken, 338 araca ise 567 bin 777 TL para cezası kesildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından kural ihlali ile meydana gelebilecek kazaları önlemek için denetim yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde iki bin 560 araç kontrol edildi. Uygulamada 96 sürücüye hız sınırını aşmak, 85 kişiye kask kullanmamak, 58 kişiye muayenesiz araç kullanma ve 138 araca diğer trafik kuralların uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 338 araca 567 bin 777 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR