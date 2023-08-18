Afyonkarahisar Uzun Çarşı'da Cephe Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Uzun Çarşı'da cephe yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, altyapısı tamamen yenilenen bölgede üstyapı çalışmalarıyla kaldırım ve yol genişliği 12 metreye çıkarıldı. Çarşıda park yapılamayacak, transit geçişe izin verilecek. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Uzun Çarşı'yı yeni bir görünüme kavuşturarak şehrin turizmine ve esnafların ticari hayatına katkıda bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Zeybek, çarşıyı tarihi görünümüne kavuşturmak istediklerini kaydetti.