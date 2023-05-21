Afyonkarahisar'ın tarihi konakları turistlerin ilgi odağı

Afyonkarahisar'ın tarihi konaklarını gezenler adeta geçmişe güzelliğini yaşıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, tarihi Karahisar Kalesi civarındaki konaklar her yıl olduğu gibi bu yılda turizm sezonunun açılmasıyla büyük ilgi gördü. Kenti ziyarete gelen misafirler 100 yıldan fazla geçmişe sahip tarihi sokaklarda yürüyerek, seyrine doyumsuz rengarenk konakların önünde fotoğraf çektirmek için adete bir birleri ile yarışıyor.

Büyük çoğunluğu 1900'lü yılların başında yapılan ve aradan geçen zaman içerisinde restorasyonlarla rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi konaklar ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakıyor.

Tarihi Karahisar kalesi civarında bulunan ve Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatı ile saman, kum ve topraktan oluşan özel bir harç ile sıvanarak yapılan konaklar, aradan geçen yıllarda yapılan onarım çalışmaları ile rengarenk bir görünüme büründü. Tarihi konaklarda bir yandan bölge halkı yaşamını sürdürürken diğer yandan da bölgeye ziyarete gelen turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Tarihi sokaklar konakları ile sadece yerli değil aynı zamanda yabancı turistlerinde ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Tur acenteleri günü birlik yaptıkları programlarla kale ve civarında gerçekleştirdikleri geziler ile misafirlerine eşsiz manzaraya sahip bölgeyi tanıtıyor.

"Bizim ömrümüz burada geçti, apartman türleri yerlerde oturabilir miyiz bilmiyorum"

Yıllardan bu yanan tarihi konakların bulunduğu Akmescit mahallesinde yaşayan Osman İsce, konaklarda yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, konakların en büyük özelliğinin ise hava sirkülasyonun iyi olması olduğunu kaydetti. İsce, "Biz çocukluğumuzdan bu yana bu konaklarda yaşıyoruz. Konaklarımız tamamen ahşap. Buranın en büyük özelliği yapılardaki odaların yüksek olması. Sirkülasyonun iyi olması insanın daha fazla oksijen almasını sağlıyor, bu da betonarme yerlere göre daha iyi. Bunu yaşayan bilir. Bizim ömrümüz burada geçti, apartman türleri yerlerde oturabilir miyiz bilmiyorum" diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan bir başka vatandaş ise ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını dile getirdi.