Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolünden çıkan bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrildiği kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Y., kontrolündeki 20 FA 045 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil savrularak dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR