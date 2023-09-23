Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaza: 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ekinhisar Köyü kavşağında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolu Ekinhisar Köy kavşağında meydana geldi. İl Özel İdare personeli İ.B.'nin kullandığı kuruma ait 06 DLV 070 plakalı otomobille aynı istikamette ilerleyen T.Y. yönetimindeki 16 F 3222 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İ.B. ile otomobildeki L.Z.K, diğer otomobil sürücüsü T.Y. ve beraberindeki T.Y., D.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. (DHA)