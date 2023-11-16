Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara KADES'i Tanıttı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı için etkinlik düzenledi. Çay ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan 71 kadın, tanıtıma katıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen KADES tanıtımı faaliyeti Afyonkarahisar Çay ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik yapılan tanıtıma 71 kadın katıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın