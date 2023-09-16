Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir helikopter düştü. Helikopter nereye düştü araştırılmaktadır. Peki, Afyonkarahisar helikopter nereye düştü? Ölü ya da yaralı var mı? İşte detaylar...

Afyonkarahisar'da iniş yapan bir helikopter düştü. Helikopterin hangi bölgeye düştüğü araştırılmaktadır. Kazada ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından helikopter kazasının detayları araştırılıyor. Peki, Afyonkarahisar helikopter nereye düştü? SON DAKİKA! Ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

AFYONKARAHİSARHELİKOPTER NEREYE DÜŞTÜ?