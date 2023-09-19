Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı SODAM Kursiyerlerine Kapadokya Gezisi Düzenledi

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından SODAM'da verilen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler için Kapadokya gezisi düzenlendi. Gezi, kursiyerlerin mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) kursiyerlerine Kapadokya gezisi düzenledi.

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından SODAM'da verilen mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olanların ise mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler için gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen gezi çerçevesinde kursiyerler Nevşehir Kapadokya götürdü. - AFYONKARAHİSAR