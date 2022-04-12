Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı
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- Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı Erken çiçek açan ağaçlar etkilendi Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.
ŞUHUT, AFYON (İHA) - - Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı
Erken çiçek açan ağaçlar etkilendi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentin Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek tepelerin beyaza büründüğü Şuhut'ta erken çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.