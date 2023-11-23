Afyonkarahisar'da Yay Geçidinde Çocuğa Otomobil Çarptı

Afyonkarahisar'da Milli Birlik Caddesi polis merkezi yaya geçidinde 9 yaşındaki bir çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Afyonkarahisar'da yay geçidinden geçmeye çalışan 9 yaşındaki bir çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Milli Birlik Caddesi polis merkezi yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. kontrolündeki 03 AFP 940 plakalı otomobil yoldaki yaya geçidinden geçmeye çalışan 9 yaşındaki

A.E.'ye çarptı. Yaralanan çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR