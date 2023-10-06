Afyonkarahisar'da yapılan uygulamada 177 araca 287 bin 862 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulama sonucunda 2 bin 470 araç kontrol edildi ve 177 araca toplamda 287 bin 862 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulama da 2 bin 470 araç kontrol edilip 177 araca 287 bin 862 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından kural ihlali ve dikkatsizlikten meydana gelebilecek kazaları önlemek için denetim yapıldı. Yapılan uygulama çerçevesinde 2 bin 470 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat sorgulaması yapıldı. Denetimde 30 sürücüye muayenesiz araç kullanma, 96 kişiye hız sınırını aşmak, 2 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 49 kişiye de diğer trafik kurallarına aykırı davranma suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 177 araç sürücüsüne 287 bin 862 TL para cezası kesildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR