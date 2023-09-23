Afyonkarahisar'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine ait arazi aracının çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine ait İ.B.'nin kullandığı 06 DLV 070 resmi plakalı araç T.Y., idaresindeki 16 F 3222 plakalı otomobille çarpıştı. Can pazarının kurulduğu kaza sonrası her iki araç sürücüsü ile birlikte İl Özel İdaresi personeli L.Z.K. ile diğer araçta bulunan T.Y. ve D.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR