Afyonkarahisar'da TIR'ın kavşakta çarptığı araçlarda 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan geçmeye çalışan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, kavşakta bekleyen araçlara çarptı. 4 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında sinyalize Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. 42 TP 944 plakalı TIR ile seyir halindeki şoför Mustafa Barak, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan TIR, kavşağın sağ tarafından bekleyen Mehmet Özçelik'in kullandığı 42 K 1442 plakalı traktör ile Akın Güçlü idaresindeki 03 FP 380 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör ise arkasında bulunan Muzaffer Ay'ın kullandığı 20 UC 991 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Mehmet Özçelik ile Muzaffer Ay ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Seyir halindeki TIR'ın, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı, kontrolden çıktıktan sonra sağ tarafta bekleyen araçlara çarptığı anlar görüntüde yer aldı.