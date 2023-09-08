Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, T.Ç. (64) idaresindeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.Ç. (63) yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
T.Ç. (64) idaresindeki 35 CJD 57 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Ç. (63) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.