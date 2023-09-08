Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, T.Ç. (64) idaresindeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.Ç. (63) yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.