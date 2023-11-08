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Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.