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Afyonkarahisar'da tarım arazisine giren otomobilde 5 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarım arazisine girdi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ürgüp köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 LL 330 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşıp ardında tarım arazisine girdi. Kazada sürücü ile birlikte Z.T., B.T., Y.Ö. ve A.T., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Karahisar Otomobil Haberler

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