Afyonkarahisar'da tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım arazisine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım arazisine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.T, idaresindeki 52 EP 007 plakalı otomobil, Hüdai Kaplıcaları kavşağı yakınlarında tarım arazisine devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki M.Ş, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla törenlerle kutlandı.

İlçe kaymakamlıkları tarafından belirlenen alanlarda düzenlenen törenlerde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini ilişkin konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliler izlendi, daha önce yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Geçit törenleri sonrası etkinlikler sona erdi.