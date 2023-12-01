Afyonkarahisar'da tarihi Taşhan, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Afyonkarahisar'da 17. yüzyıldan günümüze ulaşan Taşhan, medrese ve cephanelik olarak kullanıldıktan sonra restorasyon sonrası tekrar ayağa kalktı. Şu anda 44 esnafın bulunduğu Taşhan, ziyaretçilerine yöresel ürünler ve el sanatları gibi çeşitli seçenekler sunuyor.

17'nci yüzyıldan günümüze ulaşmayı başaran Taşhan hala ayakta

Medrese ve cephanelik olan Taşhan daha sonra aslına uygun yapılan restorasyonla tekrar özüne döndü

"Ziyaretçiler cafede tarihin izlerini seyrederek sıcak ve soğuk içeceklerini yudumluyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2007 yılında aslına uygun olarak yapılan restorasyon sonrası tekrar ayağı kalkan tarihi Taşhan (Hoca Üveys Hanı) bir dönem medrese ve cephanelik olarak kullanıldıktan sonra şimdilerde 44 esnafın olduğu bir çarşı olarak geçmişte olduğu gibi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

17. yüzyıl ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından kareye yakın planda ve iki katlı olarak Yemenici esnafının da katkıları ile yaptırılan Taşhan Han, moloz taştan kargir olarak yapılmış. Yapıda taşlar sıralı olup, aralarında tuğla dizileri kullanılmıştır. Tuğla yapının kemer kaburgalarında, tonozlu geçişte, ikinci kattaki kapı önü revağında ve saçaklarda kirpi biçimi çıkmalar vardır. Yapıda düzgün kesme taş kapının söve ve alınlıklarında, pencere ve söve taşlarında ve ikinci kat kemer ayaklarında kullanılmış. Taşhan, o dönem tüccarların konaklamaları için yapılan bir yer olsa da aradan geçen zamanlarda medrese ve cephanelik olarak da hizmet verdi.

2007 yılında yapılan restorasyonun ardından tekrar ayağı kalkan Taşhan'da cafe ile ziyaretçilere hizmet verilirken, yöresel Afyonkarahisar ürünleri, el sanatları, kozmetik ve teşbihçi gibi 44 esnafta handa ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Burası medrese ve cephanelik oluyor"

Taşhan'da kozmetik ürünlerde satan esnaflardan Hasan Aktürk, Taşhan'ın restorasyon sonrası tıpkı ilk yapıldığı zamanlardaki gibi bölgeye büyük bir hareketlilik getirdiği ifade etti. Taşhan'ın tarihinden de bahseden Aktürk, "Eskiden Afyonkarahisar'ın alışveriş merkezi tarihi Bedesten Çarşısıymış. Bedesten'e gelen tüccarlar burada dinlenirlermiş. Burası yaklaşık 180 yıl han olarak çalıştıktan sonra medreseye döndürülmüş. Medreseye döndürüldükten sonra öyle hizmet vermiş ve kapılarının alçak olmasının nedeni de o yüzdendir. İçeri girenler başlarını eğerek girsinler, saygılarını göstersinler diye alçak yapılmıştır. Buradaki hocalar ve öğrenciler savaşlara katılıyorlar ve daha sonra burası cephanelik oluyor" dedi.

"Ziyaretçiler cafede tarihin izlerini seyrederek sıcak ve soğuk içeceklerini yudumluyor"

Taşhan'ın medrese ve cephanelik geçmişinden sonra tekrar esnafların uğrak yeri olduğunu ifade eden Aktürk, "Savaştan sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında çevredeki esnaflar buraya tekrar dükkan açıyor. Kalaycı, keçeci ve bakırcı gibi esnaflar burada çalışıyor. Sonrasında ise Afyon kent merkezi büyüdükçe esnaf hanın dışındaki yerlerde dükkan açmaya başlayınca burası bir dönem esnafların deposu olarak hizmet veriyor. 2007 yılında restorasyon yapıldı ve şimdiki görünümüne kavuştu. Şuanda burada her üründen bir tane satan esnaf olacak şekilde 44 esnaf vardır ve bütün dükkanlarda çalışmaktadır" diye konuştu.

Öte yandan, hana gelen ziyaretçiler ise alışverişlerini yaptıktan sonra kafede tarihin izlerini seyrederek sıcak ve soğuk içeceklerini yudumluyorlar.