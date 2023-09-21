Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yanmaya başladı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü henüz belirlenememiştir ve araçta hasar meydana gelmiştir.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Avşar köyü yakınlarında motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı.
Aracını durduran sürücü, itfaiyeyi aradı.
Dinar ile Kızılören Belediyesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
Öte yandan araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil