Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yanmaya başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü henüz belirlenememiştir ve araçta hasar meydana gelmiştir.