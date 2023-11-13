Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 yaşında bebek ile 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin tıra çarpması sonucu biri 1 yaşında bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarptığı kazada biri 1 yaşında bebek ile 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.K., idaresindeki 03 ASS 942 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden E.D.'nin kullandığı 42 UG 470 plakalı ıra çarptı. Kazada sürücü U.K., ile S.J., M.E. ve C.Ü.E. (1) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR