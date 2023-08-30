Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arkadan çarptığı feci kazada yaşları 21 ile 17 arasında değişen dört kişi yaralanırken, gençlerden birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Çay ilçesi Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.T. (20), idaresindeki 03 ACK 075 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından önünde seyreden L.B.'nin (33) kullandığı 33 CTZ 51 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Ü.T., ile F.S. (21), R.T. (17) ve T.T. (20) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayda hurdaya dönen otomobil kazanın şiddetini gözler önüne sererken, kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR