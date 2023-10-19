Afyonkarahisar'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., idaresindeki 48 TK 248 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından önünde seyreden Ö.D.'nin kullandığı 03 UE 207 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile Z.C., E.D., F.K. ve A.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR