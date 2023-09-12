Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
G.Ş. idaresindeki 16 ABV 675 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü G.Ş. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil