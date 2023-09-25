Afyonkarahisar'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada traktör römorkunun arka kısmının parçalanması olayın şiddetinin gözler önüne serdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzeri Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.U., idaresindeki 41 SU 160 plakalı otomobil belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 HL 625 plakalı mısır silajı yüklü traktörle çarpıştı. Römorka çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan S.U.'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı araç sürücüsü İ.U.'yu ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazada traktör römorkunun arka kısmının parçalanması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR