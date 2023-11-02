Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya girdi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin kontrolü sağlanamayıp tarlaya girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S., yönetimindeki 03 RH 551 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç tarlaya girerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.S.A., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR