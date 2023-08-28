Afyonkarahisar'da Otomobil Tarım Arazisine Devrildi, 5 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'da B.C.Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tarım arazisine devrildi ve kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin tarım arazisine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.C.Ö. idaresindeki RA AC 2005 yabancı plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi Karadirek köyü yakınlarında tarım arazisine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.C.Ö. ile araçtaki A.Ö, H.U, Z.Ö. ve E.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Otomobil