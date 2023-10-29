Afyonkarahisar'da otomobil tarım arazisine devrildi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarım arazisine devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., yönetimindeki 52 EP 007 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte M.Ş., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR