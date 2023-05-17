Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (72) idaresindeki 03 AAZ 657 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç tarım arazisine girip takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ardından kazada yaralanan M.M. ve L.M.'yi ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastansi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR