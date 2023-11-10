Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki bir çocuk sürücü ve yanında bulunan bir çocuk ağır yaralandı. Kontrolü kaybeden otomobil takla atarak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 14 yaşındaki çocuk sürücü ve bir çocuk ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR (İHA) Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde takla atan otomobilde 14 yaşındaki çocuk sürücü ve yanında bulunan 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki A.Y.D, kontrolündeki 43 AT 571 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada ehliyetsiz sürücü A.Y.D.(14) ve E.E.G.(12) ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR