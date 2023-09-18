Afyonkarahisar'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sulama kanalına düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise bilinmiyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Y., idaresindeki 26 VY 143 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerinde gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR