Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.D., yönetimindeki 26 ADA 506 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girdi. Kazada sürücü ile Ö.D. (43), E.D. (4) ve E.D. (9) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR