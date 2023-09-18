Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezinde bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A.Ç. (23) idaresindeki 32 ACK 862 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerinde gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR