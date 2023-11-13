Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu oluşan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T, yönetimindeki 41 BB 791 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü G.T, yanında yolcu olarak bulunan B.T., K.K, ve H.Y, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR