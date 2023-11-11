Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşnan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z, yönetimindeki 43 UZ 644 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü B.Z, yanında yolcu olarak bulunan F.Z, ve E.Z, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR