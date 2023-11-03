Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu oluşan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Eber Köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B., yönetimindeki 03 VT 472 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Y.B., ve A.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR