Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
K.K, (30) idaresindeki 03 ABT 822 plakalı otomobil, Derekarabağ köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ö.C.Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil