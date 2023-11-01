Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ., yönetimindeki 06 DHF 269 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü H.İ., ve B.İ., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil