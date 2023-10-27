Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AEH 700 plaka otomobilin sürücüsü M.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü M.A ve yanında bulunan A.Y.A. isimli vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR