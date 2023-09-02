Afyonkarahisar'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 70 yaşındaki Mustafa D. hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzeri Karahisar Tüneli Afyonkarahisar girişinde meydana geldi. M.C.Ç. idaresindeki 03 DK 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 54 FM 413 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosiklet ile sürüklenen sürücü Mustafa D. yerde hareketsiz kaldı. Motosiklet ise yaklaşık 250 metre sonra refüje çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.