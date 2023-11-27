Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 15 AT 315 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, S.Y. ve G.D., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, S.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR