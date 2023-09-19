Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kılıçlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 HM 663 plakalı otomobil R.H., idaresindeki 27 APY 55 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden A.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR