Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Ekinhisar Köyü kavşağında meydana geldi. S.Ç. (49) yönetimindeki 34 SRY 15 plakalı otomobille A.Ç. (25) idaresindeki 03 AB 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü S.Ç. ile beraberindeki Z.Ç. (48), K.A.Ç. (12) ve diğer sürücü A.Ç. ile yanındaki A.Y. (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)