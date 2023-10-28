Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, olayda hurdaya dönen otomobiller kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., yönetimindeki 34 SRY 15 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü köy girişinde A.Ç.'nin kullandığı 03 AB 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Z.Ç., K.A.Ç., A.Y., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar olayın şiddetini gözler önüne sererken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.