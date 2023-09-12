Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş. (43) idaresindeki 16 ABV 675 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.Ş., B.Y., S.B.N. ve G.N., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR