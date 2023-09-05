Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden bir başka araca arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.O., yönetimindeki 42 DSG 07 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından önünde seyreden A.Ç.'nin kullandığı 03 ABU 768 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada sürücülerden A.Ç., ile İ.Ö., N.O. ve B.O., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR