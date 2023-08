Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K., idaresindeki 20 ZK 544 plakalı otomobil, yolun karşı şeride geçmeye çalışan H.E. yönetimindeki 03 L 1874 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü H.E., A.M. ve N.H., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR